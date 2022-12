„Du hast mich gerettet - danke dir dafür, Göti!“

Der 23-jährige Dominik Vindl verbrachte heuer seinen ersten Almsommer auf der Lüsener Alm direkt hinter dem bekannten Gasthaus in Lüsens. Dort, in den Stubaier Bergen, half er seinem Cousin und Paten Dietmar Holzknecht bei der Almarbeit. Mit dabei in diesen Wochen waren auch Dietmars Familie – Ehefrau Melanie und die beiden Kinder Laura (5) sowie Lena (3).