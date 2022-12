Die geliebten Vierbeiner gehen verstärkt ins Geld

Der Salzburger Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) hat sich gerade deshalb etwas einfallen lassen: Heute, Mittwoch, können sich Tierbesitzer in der Salzburger Elisabethstraße 11, von 17 bis 19 Uhr Futter für ihre Hunde, Katzen, Hamster oder Wellensittiche holen – kostenlos. „Jeder kann in eine schwierige finanzielle Lage geraten. Das sollte aber kein Grund sein, sein Haustier weggeben zu müssen“, so Dankl. Wer zu viel oder das falsche Futter daheim hat, kann es auch vorbei bringen.