Zerrissene Generation: So ticken „Schneeflöckchen“

Die Süßwaren-Abteilung bei Edeka - eine Herausforderung. „Ich weiß, wie viel Arbeit in jeder Marke steckt“, schreibt die Keks-Erbin Verena Bahlsen auf der Social-Media-Plattform LinkedIn. Der Job als Strategie-Chefin führte sie ins Burn-out. Mit 29 das Ende: „Ich stand mit unserem CEO in einem Weizenfeld und hatte eine Panikattacke. Und weinte in vielen Meetings.“ Nun geht sie es locker an - und surft ein paar Wochen „skandalös unproduktiv“ am Strand.