Ein Buch als Liebeserklärung ans „Heanzenland“

Wenn also Bernhard Strobel in seinem neuesten Buch „Geschichten aus der Hienzey“ erzählt, dann geht es genau darum: Um’s Burgenland und seine Liebenswürdigkeiten. „Ein schönes Buch, das in jedem burgenländischen Haushalt einen Platz finden könnte, weil jeder sich angesprochen fühlt, jeder etwas von seiner Heimat wiedererkennt“, so der Schriftsteller, der mit seiner Familie in Neusiedl am See lebt.