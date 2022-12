Die Tücken beim Kampf gegen das Unkraut Ragweed

Verantwortliche für Ragweed

Viele Fälle können aber nicht „verfolgt“ werden, weil die Meldungen lückenhaft sind. Zwar sei es aufgrund von verschiedensten Schulungen und Infoveranstaltungen zu Verbesserungen gekommen, der Anteil sei aber immer noch relativ hoch. „Daher ist es notwendig auch in den kommenden Jahren eine umfassende Schulungs- und Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung zu leisten. Verstärkt funktionieren soll das über die mittlerweile 147 örtlichen Ragweed-Verantwortlichen“, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin.