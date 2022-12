Samariterbund: Backen und Basteln fürs große Fest

Eigener Adventmark

Einige Pflegekompetenzzentren veranstalten sogar einen Adventmarkt. So wurden etwa in Olbendorf heuer bereits wieder Glühwein und Langos angeboten. Zugleich gab es auch Selbstgebasteltes, wie Adventkränze oder dekorative Wichtel. Infos zu den verschiedenen Aktivitäten in den Pflegeeinrichtungen gibt es auf der Facebook-Seite #samaritergepflegt.