Wenn demnächst Außerirdische versehentlich am Wiener Universitätsring landen sollten, werden sie ihren Augen nicht trauen. Überall rote Männchen! In Frotteemäntel gehüllt und an Melangen und Gespritzten nippend, frösteln sie im altehrwürdigen Café neben dem Burgtheater vor sich hin. Das gute Gefühl, etwas für den Klimaschutz zu tun, wärmt sie. Die bösen Heizschwammerln bleiben indessen kalt. Angeblich fressen die Pilze, die es beim „Unwort des Jahres“ auf Platz 2 gleich hinter „Energiekrise“ geschafft haben, sechsmal so viel Strom wie ein Kühlschrank.