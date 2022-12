Opel Astra wird jetzt elektrisch - auch als Kombi

Den WLTP-Verbrauch des Kompakt-Stromers gibt Opel mit 14,9 kWh pro 100 Kilometer an. Der Astra ist serienmäßig mit dreiphasigem On-Board-Charger ausgestattet, mit dem sich bis zu 11 kW Ladeleistung an Wechselstrom-Ladepunkten abrufen lassen. Per Gleichstrom an einem Schnellladepunkt ist das Befüllen des Akkus bis 80 Prozent in 30 Minuten möglich.