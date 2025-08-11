Nach 66 Jahren: Knochen von Forscher gefunden

Sein Bruder David Bell erzählte der BBC, er sei dankbar für den Fund. Bald werde er nach England reisen, wo er zusammen mit seiner Schwester die Überreste bestatten wolle. „Es ist wunderbar; ich werde meinen Bruder treffen“, sagte Bell. „Man könnte sagen, wir sollten nicht so begeistert sein, aber wir sind es. Er wurde gefunden – jetzt ist er nach Hause gekommen.“