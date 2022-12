Reinigungsbranche: 8,56 Prozent mehr Lohn

Auch Bewacher schließen ab: Plus 10,3 Prozent

Ebenfalls am Donnerstag wurde bei den KV-Verhandlungen für die rund 15.000 Beschäftigten im Bewachungsgewerbe „in letzter Sekunde“ eine Einigung erzielt, wie die vida am Vormittag bekannt gab. Die Löhne steigen ab 1. Jänner um durchschnittlich 10,3 Prozent. Damit sind die zunächst von der Arbeitgeberseite angebotenen Einmalzahlungen vom Tisch, diese wären „ein Verlustgeschäft für die Beschäftigten gewesen“, so vida-Verhandlungsleiter Gernot Kopp.