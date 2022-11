Einigung bei Handels-KV: Streiks abgewendet

In mehr als 300 Unternehmen hatte es Streikbeschlüsse gegeben. Darunter befanden sich große Handelsketten - auch aus der Lebensmittelbranche -, Textilketten, Buchhändler, Großhändler und Baumärkte. „Sollte die Verhandlung heute platzen, können jederzeit Betriebsversammlungen aufgenommen werden, die dann in Warnstreiks übergehen“, hatte Gewerkschafts-Chefverhandlerin Helga Fichtinger am Dienstag noch vor der Einigung der APA mitgeteilt.