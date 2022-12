Große Attraktion! Österreicher mischen Katar auf

Das erste Live-Match bei ihrer 4. WM nach Südafrika 2010, Brasilien 2014 und Russland 2018 haben die beiden Fußball-Fanatiker, wie sie sich selbst bezeichnen, bereits hinter sich: „Der 2:0-Sieg am Montag von Portugal gegen Uruguay war ein unvergessliches Erlebnis“, schwärmt Franz, der es als Aktiver in den 70er Jahren bis in die zweite österreichische Liga geschafft hatte. Und heute ein großer Brasilien-Fan ist, während seine Gattin Elisabeth Portugal die Daumen drückt.