Jäger in der Türkei von eigenem Hund erschossen

Während einem Jagdwochenende mit Freunden in der Türkei soll sich ein skurriler, aber tragischer Unfall ereignet haben: Der 32-jährige Özgür Gevrekoğlu hatte seine Waidmanns-Ausrüstung in sein Auto geladen, als sein Hund in den Kofferraum sprang. Dabei soll der Vierbeiner den Abzug eines Gewehrs betätigt haben - sein Besitzer wurde aus nächster Nähe getroffen und starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ist sich jedoch nicht sicher, ob sie dieser Version Glauben schenken soll oder ob nicht doch ein Verbrechen hinter dem Vorfall steckt.