Von harten Klängen bis zur wilden Tanzparty

Butterfly Dance

„Packt die Tanzschuhe ein, es gibt einen neuen Pflichttermin im Festivalsommer!“ Mit diesen Worten wird das „Butterfly Dance!“ am 7. Juli im idyllischen Schlosspark in Eisenstadt angekündigt. Mit von der Partie sind Parov Stelar, Xavier Rudd, Stereo MC’s, Keziah Jones und einige mehr. Sie sollen für Schmetterlinge im Bauch sorgen. „Es wird kein Tanzbein ruhig bleiben können“, verspricht Tatar. Der Ticketverkauf ist gestartet. Am 8. Juli lockt das beliebte „Lovely Days“-Festival in den Schlosspark.