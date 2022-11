Besten des Berufs treten erstmals in Salzburg an

Noch bis Sonntag wird im Messezentrum in Salzburg um die Wette gebaut, geschraubt und gehämmert. Nach den ersten „WorldSkills“ auf österreichischem Boden im Jahr 1983 in Linz, feiern die Weltmeisterschaften der Berufe ihre Rückkehr nach Österreich. Dabei hätten die diesjährigen „WorldSkills“-Bewerbe gar nicht in Salzburg stattfinden sollen. Austragungsort wäre Schanghai gewesen. Wegen Covid-Vorgaben der chinesischen Regierung wurde dies jedoch schnell zur unmöglichen Sache. Ein Plan musste her.