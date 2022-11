Der Lungauer, der in Russland Weltmeister wurde

Familie vor Ort und Putin im Stadion

Es waren stressige Tage in Kasan im russischen Südwesten. Stefan Planitzer musste über vier Tage gegen 24 Maler-Mitbewerber und Massen an Fans bestehen. „In den 20 Bewerbsstunden war ich komplett im Tunnel“, erinnert er sich. Unter den Augen seines Trainers, beide durften vor Ort nur auf Englisch kommunizieren, absolvierte Planitzer die Aufgaben mit Bravour. Er musste etwa eine Tür lackieren, Tapete anbringen oder einen Schnelligkeitsbewerb absolvieren. Am Ende war er Bester der Besten. Die mitgereiste Familie, darunter auch Bruder Johannes, ebenfalls Maler, fiel ihm um den Hals und in die Arme.