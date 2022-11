Pongauer Kilian Wallner kämpft um Weltmeistertitel

Komplexe Aufgaben auf Englisch

Seit Anfang dieser Woche ist Wallner bereits in der Stadt Salzburg, um sich auf die WM vorzubereiten. Mit dabei auch Andreas Scharler. Er ist Leiter des Reparaturzentrums der Liebherr, Wallners Trainer und Experte im Bewerb. „Es wird herausfordernd. Alle Teilnehmer bekommen von uns komplexe Beispiele aus der Praxis gestellt“, so Scharler. Baumaschinen mit Fehlern in Elektronik, Hydraulik oder Mechanik sind auf der Prüfungstagesordnung. Die Aufgaben werden noch dazu allesamt auf Englisch gestellt. „In der Ausbildung steht daher auch Sprachtraining am Programm“, erklärt Scharler.