„Krisensichere Zeiten für Bücher sind vorbei“

Bücher landen auch heuer wieder unter den Top 10 der Weihnachtsgeschenke. Kein Wunder also, dass es auf der Buchmesse am Messegelände beim „Krone“-Lokalaugenschein Donnerstagvormittag nur so vor Menschen wimmelt. „Ein gutes Weihnachtsgeschäft haben wir bitter nötig, bisher war das Jahr schlecht. Haben sich Bücher in der Vergangenheit als krisensicher bewiesen, merken wir die Teuerung bei den Kunden stark“, sagt Konstanze Borovansky vom Braumüller Verlag. Durch die Teuerung mussten auch ein paar Euros auf die Bücher aufgeschlagen werden.