Weihnachtsgeschenke: Großteil will vor Ort shoppen

Budget für Geschenke liegt bei 320 Euro

Das Einkaufen im Geschäft erfreut sich nach fast drei Jahren mit Corona-Beschränkungen während der Adventzeit im Handel an Beliebtheit. 84 Prozent präferieren den stationären Handel für ihr Weihnachtsshopping - das ist etwas mehr als im Vorjahr. Damals gaben 80 Prozent an, im Geschäft vor Ort einkaufen zu wollen. Knapp sechs von zehn Prozent wollen auch online einkaufen. Beschenkt werden in erster Linie Familienmitglieder, vor allem Ehe- oder Lebenspartner und Kinder. Etwas mehr als jeder Dritte will auch Freunde mit einem Geschenk beglücken, rund jeder Fünfte (22 Prozent) will auch sich selbst etwas gönnen. Das geplante Gesamtbudget für Weihnachtspräsente wurde im Durchschnitt mit 320 Euro angegeben.