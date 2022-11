Brauchen wir mehr österreichische Staatsbürger?

Bürgermeister: Vergabe ist „sozial ungerecht“

In Wien dürfe sogar jeder Dritte nicht wählen. Für Bürgermeister Michael Ludwig würden die meisten an den finanziellen und bürokratischen Hindernissen, die die Erlangung der Staatsbürgerschaft benötigt, scheitern. Damit würde rund 80-90% der Reinigungspersonals und der Hilfsarbeiter keine Chance auf die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das sei - so Ludwig - „sozial ungerecht“.