Wie Christkindlmärkte und Thermen Energie sparen

Wenn am Freitagabend die Adventmeile in Rust eröffnet wird, wird sie mit etwas weniger Pracht erstrahlen als in der Vergangenheit. Man habe ein ganzes Paket umgesetzt, um Energie zu sparen, erklärt Bürgermeister Gerold Stagl. Auf Bildprojektionen wird verzichtet, die Weihnachtsbeleuchtung wird zurückgefahren.