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Wieder vereint

Überraschung: Erler/Miedler feiern ihr Comeback!

Tennis
16.03.2026 14:05
Lucas Miedler (re.) und Alexander Erler stehen wieder gemeinsam auf dem Court.
Lucas Miedler (re.) und Alexander Erler stehen wieder gemeinsam auf dem Court.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Davis Cup Doppel Lucas Miedler und Alexander Erler geht wieder gemeinsame Wege. Ab dem Start der Sandplatz-Saison werden die zwei besten Doppelspieler Österreichs erneut als Team aufschlagen. Das „Aus“ des Duos nach dem zweiten Triumph in der Wiener Stadthalle im Oktober 2024 kam für Tennis Österreich sehr überraschend. Umso überraschender ist jetzt die Reunion der beiden Doppelspezialisten.

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Lucas Miedler zur Trennung von Francisco Cabral: „Es ist Teil des Geschäfts, dass jeder laufend für sich festlegt, was gerade das beste Set-up für ihn ist. Francisco hatte ein super Angebot von Joe Salisbury und ich bin sehr glücklich, dass das Timing jetzt so gut für Alex und mich gepasst hat.“

„Anruf kam sehr überraschend“
Alex Erler zur neuen Partnerschaft: „Es war damals Zeit für ein neues Kapitel, trotz der großartigen gemeinsamen Erfolge mit insgesamt 7 Titeln auf der ATP-Tour. Der Anruf von Lucas kam sehr überraschend, wir mussten uns im Team nicht lange abstimmen. Lucas und ich verstehen uns auf und abseits des Platzes einfach gut, jetzt wollen wir den nächsten Schritt in unserer Karriere machen.“

Miedler: „Nach eineinhalb Jahren ist ein guter Zeitpunkt, um wieder gemeinsam anzugreifen. Wir haben uns beide weiterentwickelt, stehen an unseren Career Highs und ergänzen uns spielerisch einfach sehr gut. Voller Fokus liegt jetzt darauf, eine erfolgreiche Sandplatz-Saison zu spielen und gemeinsam Titel für Österreich zu holen.“

In Miami wird Österreichs Parade-Doppel noch getrennt mit den jeweils aktuellen Partnern Francisco Cabral (POR) und Robert Galloway (USA) an den Start gehen. Je nach dem Turnierverlauf in Miami erfolgt der Start für Erler/Miedler dann in Bukarest oder eine Woche später in Monte Carlo.

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