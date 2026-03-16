Überraschung: Erler/Miedler feiern ihr Comeback!

„Anruf kam sehr überraschend“

Alex Erler zur neuen Partnerschaft: „Es war damals Zeit für ein neues Kapitel, trotz der großartigen gemeinsamen Erfolge mit insgesamt 7 Titeln auf der ATP-Tour. Der Anruf von Lucas kam sehr überraschend, wir mussten uns im Team nicht lange abstimmen. Lucas und ich verstehen uns auf und abseits des Platzes einfach gut, jetzt wollen wir den nächsten Schritt in unserer Karriere machen.“