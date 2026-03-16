Betrug mit falschen Reliquien von Franz von Assisi

Verkauf von Reliquien kirchenrechtlich verboten

Nach kirchlichem Recht ist der Verkauf von Reliquien verboten. „Reliquien gehören der Kirche und können nur verschenkt werden“, sagte Cesareo. Gemeinden, die eine Reliquie erhalten wollten, müssten den Antrag über ihren Bischof stellen; Privatpersonen könnten keine bekommen. Der aktuelle Handel im Internet habe daher nichts mit echten Reliquien zu tun. „Es handelt sich um einen Betrug, man sollte nicht darauf hereinfallen“, so Cesareo.