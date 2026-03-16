Kirche warnt:
Betrug mit falschen Reliquien von Franz von Assisi
Im Internet werden derzeit vor allem aus US-Seiten falsche Reliquien von Franz von Assisi angeboten. Betrüger verlangen für die angeblichen Überreste des Heiligen bis zu 5000 Dollar, das sind etwa 4360 Euro. Der Sprecher des Franziskaner-Klosters spricht nun eine Warnung vor der Betrugsmasche aus.
Angeboten werden winzige Stoffstücke aus dem Ordensgewand, angebliche Blutspuren oder Abdrücke. Anlass dafür dürfte eine außergewöhnliche Ausstellung der sterblichen Überreste von Franz in der italienischen Stadt Assisi sein. Sie findet im Rahmen des Gedenkens an den 800. Todestag des Ordensgründers statt und dauert bis zum 22. März.
Auch der Bürgermeister von Assisi warnt
Auch Assisis Bürgermeister Valter Stoppini warnte vor betrügerischen Angeboten. Neben angeblichen Reliquien würden online sogar Weihwasser oder Eintrittskarten für die Ausstellung verkauft – obwohl der Zugang kostenlos ist.
Der Sprecher des Franziskaner-Klosters in Assisi, Giulio Cesareo, sagte, der Handel mit angeblichen Reliquien sei kein neues Phänomen. In religiösen Orden sei die Verwaltung solcher Stücke dem sogenannten Postulator anvertraut. Dieser habe im Internet Angebote mit angeblichen Franziskus-Reliquien für mehr als 1000 Euro entdeckt.
Verkauf von Reliquien kirchenrechtlich verboten
Nach kirchlichem Recht ist der Verkauf von Reliquien verboten. „Reliquien gehören der Kirche und können nur verschenkt werden“, sagte Cesareo. Gemeinden, die eine Reliquie erhalten wollten, müssten den Antrag über ihren Bischof stellen; Privatpersonen könnten keine bekommen. Der aktuelle Handel im Internet habe daher nichts mit echten Reliquien zu tun. „Es handelt sich um einen Betrug, man sollte nicht darauf hereinfallen“, so Cesareo.
Enormer Besucherandrang in Basilika
Seit gut drei Wochen reißt der Besucherstrom in der Basilika San Francesco in Assisi nicht ab. Die Pilger wollen die sterblichen Überreste einer der populärsten Persönlichkeiten der katholischen Kirche sehen: Franz von Assisi (1182-1226), Ordensgründer, Schutzpatron der Tiere, italienischer Nationalheiliger und für viele Zeuge einer glaubwürdigen Kirche für die Menschen heute.
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