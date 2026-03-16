Feuerwehr warnt vor gefährlichen Flurbränden

Großeinsatz wegen Schilfbrand

Am Donnerstag brannte in Mörbisch eine größere Fläche von abgemähtem Schilf und Brachland. Einen Großeinsatz gab es – wie berichtet – am Samstag. Zwischen Illmitz und Podersdorf brach ein Schilfbrand aus, der sich durch den starken Wind rasch ausbreitete. Rund 100 Feuerwehrleute von sieben Wehren waren im Einsatz. 35 Hektar Schilf und Wiesen brannten ab.