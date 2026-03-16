„Ich will nicht schuld sein, wenn was passiert“

„Vor rund drei Jahren hätte es dafür sogar eine Mehrheit im Gemeinderat gegeben“, sagt Pock. „Wir hätten die Kurve damals umgesetzt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass danach Ruhe ist.“

„Mit Fall befasst“

Eine entsprechende Zusage von Meitz habe es jedoch nicht gegeben. In einer späteren Abstimmung sei das Projekt schließlich nicht mehr beschlossen worden. Die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf bestätigt auf Anfrage, dass man mit dem Fall befasst sei. Da es sich um eine Gemeindestraße handle, liege die Entscheidung jedoch bei der Gemeinde.