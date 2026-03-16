Kinderbetreuung: Klinik Oberwart erweitert Angebot

Mehr Bedarf an Kinderbetreuung im Gesundheitsbereich: Betriebskindergarten in Oberwart wird vergrößert. Ab Herbst startet eine zweite Gruppe mit Betreuung von 6 bis 20 Uhr.
Der Betriebskindergarten der Klinik Oberwart wird erweitert. Zwei Jahre nach dem Start reagiert die Gesundheit Burgenland damit auf die steigende Nachfrage nach Kinderbetreuung für das Klinikpersonal. Ab September dieses Jahres kommt eine zweite Gruppe dazu, dafür wird auch der Standort baulich erweitert.
Eröffnung im Jahr 2024
Eröffnet wurde der Betriebskindergarten im Sommer 2024, kurz nach der Inbetriebnahme der neuen Klinik. Damals startete die Betreuung mit einer alterserweiterten Gruppe mit 25 Plätzen für Kinder ab eineinhalb Jahren bis zum Schuleintritt. Untergebracht ist das Angebot im Praxiskindergarten der BAfEP Oberwart, nur wenige Minuten von der Klinik entfernt.
Betreuungszeiten von 6 bis 20 Uhr
Ein entscheidender Vorteil für viele Eltern sind die erweiterten Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtung. Der Kindergarten ist werktags von 6 bis 20 Uhr geöffnet und orientiert sich damit an den Dienstzeiten in der Klinik.
Der Ausbau ist Teil einer größeren Strategie des Landes. Betriebskindergärten gab es im burgenländischen Spitalsbereich früher bereits. Der letzte in Oberwart wurde allerdings im Jahr 2009 geschlossen. Erst 15 Jahre später kam es zur Rückkehr einer solchen Betreuungseinrichtung.
Arbeitgeber anziehen
Das Ziel dahinter ist klar: Krankenhäuser sollen als Arbeitgeber attraktiver werden. Gerade im Wettbewerb um Ärzte und Pflegepersonal spielen Arbeitsbedingungen eine immer größere Rolle, betont man seitens der Gesundheit Burgenland.
Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist das ein zentraler Faktor für attraktive Arbeitsplätze im Gesundheitsbereich: „Unsere Kliniken funktionieren nur mit engagierten Mitarbeitern. Deshalb müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die Beruf und Familie vereinbar machen. Kinderbetreuung in der Nähe des Arbeitsplatzes ist dafür entscheidend.“
Frauen tragen Gesundheitswesen
Gerade im Gesundheitsbereich ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Thema. Der Blick auf die Personalstruktur der Gesundheit Burgenland zeigt auch warum: Die Gesundheitsversorgung im Burgenland wird überwiegend von Frauen getragen. Allein bei der Gesundheit Burgenland sind 2013 von 2694 Beschäftigen Frauen. Das entspricht rund drei Viertel der Belegschaft. Auch in Führungspositionen steigt der Anteil kontinuierlich. Bei den Primariaten sind bereits elf von 26 Stellen weiblich besetzt, in den Kollegialen Führungen der vier Kliniken fünf von zwölf.
Langfristig soll die Klinik Oberwart nicht der einzige Standort mit Kinderbetreuung bleiben. Die Gesundheit Burgenland verfolgt das Ziel, insgesamt vier Betriebskindergärten im Klinikbereich zu etablieren. Weitere Standorte sind in den Kliniken Güssing, Kittsee beziehungsweise künftig Gols sowie Oberpullendorf geplant.
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