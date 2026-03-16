Kinderbetreuung: Klinik Oberwart erweitert Angebot

Frauen tragen Gesundheitswesen

Gerade im Gesundheitsbereich ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Thema. Der Blick auf die Personalstruktur der Gesundheit Burgenland zeigt auch warum: Die Gesundheitsversorgung im Burgenland wird überwiegend von Frauen getragen. Allein bei der Gesundheit Burgenland sind 2013 von 2694 Beschäftigen Frauen. Das entspricht rund drei Viertel der Belegschaft. Auch in Führungspositionen steigt der Anteil kontinuierlich. Bei den Primariaten sind bereits elf von 26 Stellen weiblich besetzt, in den Kollegialen Führungen der vier Kliniken fünf von zwölf.