Kormoran getroffen – das kostete 500.000 Dollar

Chukwuemeka und Wanner erstmals in Rangnicks Kader
Auch Kalajdzic dabei
Kurioses Ende für Sepp Straka bei der Players Championship im TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach. Der Golfprofi traf mit einem Ball einen Kormoran. Das kostete dem Wiener 500.000 Dollar (mit Video).
Die Players Championship ist das „fünfte Major“ des Jahres. Österreichs Golfstar Sepp Straka spielte an allen vier Tagen stark, holte mit Platz acht sein bisher bestes Ergebnis im TPC Sawgrass. Aber dennoch war das Ende bitter, kurios und auch teuer.
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