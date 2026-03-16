Kommunalwahlen: Le Pen jubelt über „riesigen Sieg“

Fünfkampf um Paris

In Paris qualifizierten sich gleich fünf Kandidaten für die zweite Runde. Der sozialistische Kandidat Emmanuel Grégoire lag laut dem von der Stadt in der Nacht auf Montag veröffentlichten Endergebnis nach dem ersten Durchgang mit 38 Prozent der Stimmen vorn. Die konservative Kandidatin, Ex-Kulturministerin Rachida Dati, kam demnach auf 25 Prozent. Neben den beiden haben drei weitere Bewerber die Zehn-Prozent-Hürde überschritten: der Mitte-Rechts-Kandidat Pierre-Yves Bournazel, die linkspopulistische Kandidatin Sophia Chikirou und schließlich auch die rechtsextreme Kandidatin Sarah Knafo, die es mit 10,4 Prozent der Stimmen so eben schaffte. Die 32 Jahre alte Knafo bot der konservativen Dati umgehend ein Wahlbündnis „von Frau zu Frau“ an.