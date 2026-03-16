Lkw als Geisterfahrer: Mehrere Unfälle auf der A2

Ein 41-jähriger Lkw-Lenker war mehr als zwei Kilometer als Geisterfahrer auf der A2 in Niederösterreich unterwegs, ehe er – völlig betrunken – versuchte, mit dem tonnenschweren Gefährt zu wenden. Sein Manöver löste mehrere Unfälle aus.
Ihren Augen nicht getraut hatten Samstagabend viele Autolenker auf der A2 bei Wiener Neustadt. Ihnen war ein Lkw als Geisterfahrer am Pannenstreifen entgegengekommen. Der Sattelschlepper ist laut Augenzeugen vom Rastplatz Wiener Neustadt in die falsche Richtung auf und dort am Pannenstreifen in Richtung Graz gefahren. Via Notruf schlugen mehrere Lenker Alarm.
Ein Manöver mit Folgen
Nach mehr als zwei Kilometern wollte der Lenker bei völliger Dunkelheit dann plötzlich wenden. Doch das Manöver missglückte, das tonnenschwere Gefährt krachte mit der Front gegen die rechte Leitschiene. Nichts ging mehr – und das quer über die Fahrbahn! Die Folge: Mehrere Unfälle, bei denen es zum Glück beim Sachschaden geblieben war. Ein Lenker touchierte beim Ausweichen die Leitschiene, zwei mit dem Lkw selbst. Drei weitere Autos wurden beim Überfahren von Fahrzeugteilen beschädigt.
Barfuß mit kurzer Hose
Beim Eintreffen der Polizei stand der Lenker, ein 41-jähriger Pole, bereits neben dem Führerhaus – barfuß, nur mit kurzer Hose bekleidet und offensichtlich stark betrunken. Ein Alkotest bestätigte das wenig später. Da unklar war, ob eine akute psychische Erkrankung vorliegt, wurde der Mann zur Sicherheit in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.
„Kann mich an nichts erinnern“
Zusätzlich wurde ihm der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung von 4600 Euro eingehoben. Durch die Behörde wurde ihm ein achtmonatiges Fahrverbot für ganz Österreich erlassen. Zum Vorfall selbst äußerte sich der Geisterfahrer nicht: Er gab an, sich an nichts erinnern zu können.
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