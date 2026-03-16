Lkw als Geisterfahrer: Mehrere Unfälle auf der A2

Ein Manöver mit Folgen

Nach mehr als zwei Kilometern wollte der Lenker bei völliger Dunkelheit dann plötzlich wenden. Doch das Manöver missglückte, das tonnenschwere Gefährt krachte mit der Front gegen die rechte Leitschiene. Nichts ging mehr – und das quer über die Fahrbahn! Die Folge: Mehrere Unfälle, bei denen es zum Glück beim Sachschaden geblieben war. Ein Lenker touchierte beim Ausweichen die Leitschiene, zwei mit dem Lkw selbst. Drei weitere Autos wurden beim Überfahren von Fahrzeugteilen beschädigt.