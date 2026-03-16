Rabatte: Minister will Bauern den Rücken stärken

Mehr Beschwerden

Wie der Bericht zeigt, gingen im vergangenen Jahr 255 Beschwerden ein, nach 239 Fällen im Jahr davor. Insgesamt seien mehr als 750 Marktteilnehmer unmittelbar oder mittelbar von unfairen Handelspraktiken betroffen gewesen. Das Konfliktfeld sei breit, verstärkt komme es aber rund um die Lieferung von Frischeprodukten zu Disputen. „Je höher die Verderblichkeit von Lebensmitteln, desto größer der Druck“, meinte Hold. In 65 Fällen sei es durch Mediation allerdings auch zu Lösungen gekommen, das sind deutlich mehr als im Jahr 2024. Totschnig sah darin einen Beweis, „dass sich das ,Fairnessbüro‘ zu einem echten Brückenbauer entwickelt hat und sich Konflikte auch auflösen lassen“.