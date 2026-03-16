Nach der Kugel gab es für Scheib kleinen „Dämpfer“

Wahl-Debakel: Politikerin rasiert sich Haare ab
„Alles weg. Radikal.“
Roland Assinger, Christian Mitter oder auch Ex-Weltmeisterin Nici Schmidhofer – sie alle gratulierten Julia Scheib zum Gewinn der kleinen Kristallkugel und freuten sich mit der Steirerin. Die es nach ihrem Triumph in Aare auch krachen hat lassen. Bei der ersten großen Party haben jedoch nicht alle mitgespielt.
Die Nacht wurde in Aare zum Tag gemacht. Das hatte sich Julia Scheib nach dem Gewinn der kleinen Kristallkugel auch redlich verdient. „Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und es hat ja einen Grund zum Feiern gegeben. Das haben wir dementsprechend gemacht“, erzählte die Frauentalerin am Tag danach schmunzelnd.
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