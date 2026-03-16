Nach der Kugel gab es für Scheib kleinen „Dämpfer“

Die Nacht wurde in Aare zum Tag gemacht. Das hatte sich Julia Scheib nach dem Gewinn der kleinen Kristallkugel auch redlich verdient. „Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und es hat ja einen Grund zum Feiern gegeben. Das haben wir dementsprechend gemacht“, erzählte die Frauentalerin am Tag danach schmunzelnd.