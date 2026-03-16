Halbfinalist spuckt lange vor Derby Gift und Galle
ÖFB-Cup
Aufpassen LASK! Bereits vier Tage vorm Cup-Halbfinal-Derby am Mittwoch waren die Innviertler beim Liga-2:1 über die WSG Tirol in einem emotionalen Ausnahmezustand! Der durchaus an das letzte Bundesliga-Duell der beiden OÖ-Lokalrivalen erinnert hat.
Die Szenen am Samsatg nach dem Abpfiff in Ried erinnerten vier Tage vorm Pokal-Halbfinale gegen den LASK frappierend an das letzte Liga-Derby am 14. Februar: da war es nach dem LASK-1:1 in der 103. Minute zu Rudelbildungen gekommen – wie diesmal nach Rieds 2:1-Sieg gegen Tirol.
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