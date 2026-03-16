Ex-Parlamentarier und Jurist Alfred Noll gestorben

Politisch immer äußerst engagiert

Noll war nicht nur Politiker, sondern auch Publizist und Akademiker. Er war Gründer und Mitherausgeber des Journals für Rechtspolitik, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift Medien und Recht und seit 2004 Ausschussmitglied der Wiener Rechtsanwaltskammer.