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Ex-Parlamentarier und Jurist Alfred Noll gestorben

Innenpolitik
16.03.2026 13:06
Trauer um den ehemaligern JETZT-Abgeordneten Alfred Noll
Trauer um den ehemaligern JETZT-Abgeordneten Alfred Noll(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der frühere Nationalratsabgeordnete Alfred Noll ist am Montag im Alter von 66 Jahren verstorben. Zwei Jahre lang vertrat der Jurist und Autor die Liste Pilz im Parlament und prägte die politische Diskussion um Recht und Medien in Österreich nachhaltig.

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Wie der „Kurier“ berichtet, bestätigte Nolls Wiener Rechtsanwaltskanzlei seinen Tod. Noll wurde 1960 in Salzburg geboren und begann seine berufliche Laufbahn als Fernmelde-Techniker, bevor er Rechtswissenschaften studierte und 1992 als Anwalt in Wien tätig wurde.

Neben seinem juristischen Schwerpunkt auf Urheber- und Medienrecht engagierte er sich auch für Menschenrechte und gesellschaftspolitische Themen.

Mit der Liste Pilz ins Rampenlicht
Sein politisches Wirken begann 2017: Bei der Nationalratswahl kandidierte Noll für die Liste Peter Pilz, zu deren Wahlkampf er selbst 98.000 Euro spendete. Die Partei erzielte 4,41 Prozent der Stimmen und holte acht Mandate.

Vom 9. November 2017 bis zum 22. Oktober 2019 war Noll Mitglied des österreichischen Nationalrats. Bei der Wahl 2019 kandidierte er nicht erneut, sein Fokus kehrte wieder auf juristische, wissenschaftliche und mediale Tätigkeiten zurück.

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Politisch immer äußerst engagiert
Noll war nicht nur Politiker, sondern auch Publizist und Akademiker. Er war Gründer und Mitherausgeber des Journals für Rechtspolitik, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift Medien und Recht und seit 2004 Ausschussmitglied der Wiener Rechtsanwaltskammer.

Internationale Bekanntheit erlangte er unter anderem durch seine Mitwirkung an der Kunstrestitutions-Causa um Gustav Klimts „Amalie Zuckerkandl“. 2013 wurde ihm der Berufstitel Universitätsprofessor verliehen. Privat hinterlässt Alfred Noll seine Zwillingstöchter. 

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