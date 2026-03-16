„Bestes Racing, das ich je in F1 erlebt habe“

Großer Rückstand auf Mercedes

Antonellis Teamkollege Russell schob sich noch vor beide Ferrari. Und nicht zu vergessen: Im Ziel hatte Hamilton beträchtliche 25,2 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Leclerc sogar 28,8 Sekunden. Das sind Welten im Motorsport. Dennoch: Hamilton fühlt sich nach seinem ersten Ferrari-Podest nun auch einem ersten Grand-Prix-Sieg mit den Italienern nahe – jedenfalls deutlich näher als 2025. Und über WM-Titel Nummer acht, womit er Michael Schumacher als alleinigen Rekordhalter ablösen würde, kann er auch wieder sprechen. Es gebe natürlich Raum für Verbesserungen, sagte Hamilton. „Ich habe aber definitiv das Gefühl, wieder in Bestform zu sein, sowohl mental als auch körperlich.“