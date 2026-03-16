Roland Assinger hört als ÖSV-Damen-Cheftrainer auf

„Schließe ein von Höhepunkten geprägtes Kapitel ab“

Der langjährige Cheftrainer zieht ein positives Resümee: „Ich blicke mit großem Stolz auf das zurück, was wir in dieser Zeit gemeinsam als Team mit allen Athletinnen, Trainern, Physiotherapeutinnen und Servicetechnikern erreicht haben. Mit der Erfüllung meines Dreijahresvertrags schließe ich ein von Höhepunkten geprägtes Kapitel ab. Dazu zählen unter anderem der Gewinn der Abfahrts- und Riesenslalom-Weltcupkugel, Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sowie der Sieg im Nationencup bei den Damen. Auch wenn ich meine Tätigkeit als Cheftrainer beende, möchte ich dem Skisport weiterhin meine Erfahrung zur Verfügung stellen. Erste Gespräche über eine mögliche künftige Rolle innerhalb des Verbandes haben bereits stattgefunden.“