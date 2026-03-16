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Roland Assinger hört als ÖSV-Damen-Cheftrainer auf

Ski Alpin
16.03.2026 13:05
Roland Assinger
Roland Assinger(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Roland Assinger hat sich entschieden, die Position des Damen-Cheftrainers mit Ende dieser Saison nicht mehr auszuüben. 

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„Nach drei intensiven, emotionalen und vor allem erfolgreichen Jahren habe ich nach langen Überlegungen beschlossen, meine Funktion als Cheftrainer mit Saisonende zurückzulegen und das Angebot für einen neuen Zweijahresvertrag nicht anzunehmen“, so der 52-jährige Kärntner.

„Schließe ein von Höhepunkten geprägtes Kapitel ab“
Der langjährige Cheftrainer zieht ein positives Resümee: „Ich blicke mit großem Stolz auf das zurück, was wir in dieser Zeit gemeinsam als Team mit allen Athletinnen, Trainern, Physiotherapeutinnen und Servicetechnikern erreicht haben. Mit der Erfüllung meines Dreijahresvertrags schließe ich ein von Höhepunkten geprägtes Kapitel ab. Dazu zählen unter anderem der Gewinn der Abfahrts- und Riesenslalom-Weltcupkugel, Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen sowie der Sieg im Nationencup bei den Damen. Auch wenn ich meine Tätigkeit als Cheftrainer beende, möchte ich dem Skisport weiterhin meine Erfahrung zur Verfügung stellen. Erste Gespräche über eine mögliche künftige Rolle innerhalb des Verbandes haben bereits stattgefunden.“

Assinger war von 2008 bis 2020 in verschiedenen Trainerfunktionen beim ÖSV tätig, ehe er im April 2023 zum Damen-Cheftrainer des ÖSV bestellt wurde. Der Sportliche Leiter Ski Alpin, Christian Mitter, bedauert die Entscheidung: „Roland hat uns seine Entscheidung mitgeteilt, die wir selbstverständlich respektieren. In den kommenden Tagen werden wir Gespräche führen. Wir können uns gut vorstellen, einen Fachmann wie ihn künftig in einer anderen Rolle in unserem Trainerteam einzusetzen.“

Wer die Position des Damen-Cheftrainers übernehmen wird, ist noch nicht geklärt. In den kommenden Tagen und Wochen werden dazu Gespräche geführt.

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