Bis Herbst: Kult-Kaffeehaus Café Central jetzt zu

Beliebte Touristenattraktion

Heute gilt das Kaffeehaus als eine der bedeutendsten Touristenattraktionen der Stadt. Für Wien-Gäste, die ein „typisches“ Kaffeehaus erleben möchten, ist es eine wichtige Anlaufstelle. Zugleich machen viele Besucher etwas, das den meisten Einheimischen nicht im Traum einfallen würde: Sie stellen sich an, um ins Kaffeehaus zu kommen. Vor allem in der Hochsaison sind die Warteschlangen vor dem Eingang des Café Central oft beeindruckend lang.