Lebenszeichen aus Dubai – und schon verhaftet

Private Fotos werden zum Verhängnis

Die Geschäftsführerin von „Detained in Dubai“, Rada Stirling, kritisierte das Vorgehen: „Drei traumatisierte Überlebende eines Drohnenangriffs in Dubai wurden festgenommen, nachdem sie privat ein Foto verschickt hatten, das zeigte, dass sie nach der Explosion auf ihrer Wohnungsebene am Leben waren. Statt Opferunterstützung zu erhalten, wurden sie von der Polizei inhaftiert“, schrieb sie auf X (vormals Twitter). Stirling appellierte an die Behörden, die Opfer in einer solchen Extremsituation mit Mitgefühl zu behandeln.