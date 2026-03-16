Schuss im Krankenhaus: So kam es zum Großeinsatz!

Angestellte in Raum bedroht

Was war passiert? Gegen 9 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Die Rede war von einem bewaffneten Mann, der sich im Spital aufhält. „Der Mann hatte zwei Angestellte des Krankenhauses in einem Raum mit einer Pistole bedroht. Ersten Erhebungen zufolge haben die Angestellten dann mit dem Mann gesprochen, woraufhin sie die Räumlichkeiten unverletzt verlassen konnten“, hieß es am Nachmittag von Ermittlern des Landeskriminalamtes.