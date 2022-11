Wienerin (72) nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Im Auto eingeklemmt

Die 72-Jährige aus Wien-Penzing und der 38-Jährige aus dem Bezirk Horn waren nach dem Unfall am späten Nachmittag in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Pensionistin wurde im Universitätsklinikum Krems behandelt. Die anderen Verletzten inklusive Kleinkind wurden in das Landesklinikum Korneuburg transportiert.