Warum Herzinfarkt bei Frauen so oft tödlich endet

Ein Infarkt gilt immer noch als die Erkrankung des gestressten Mannes. „Das ist schlichtweg falsch. Es muss dringend ein Umdenken stattfinden – sowohl bei den Medizinern als auch bei den Frauen selbst“, betont Univ.-Prof. Dr. Margarethe Hochleitner, Direktorin des Instituts für Gender Medizin und Diversität an der MedUni Innsbruck in Tirol. Vorurteile und Fehleinschätzung zeigen sich nicht nur beim Hausarzt, sondern auch in der Notaufnahme. Belegt werden die fatalen Folgen schlussendlich durch aktuelle Zahlen der Sterbestatistik.