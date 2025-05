Machen Sie Ihre Hausapotheke fit für den Sommer!

Ob Sport, Gartenarbeit oder einfach Zeit im Freien – mit einer gut ausgestatteten Hausapotheke sind Sie für die Sommersaison bestens gewappnet. Denken Sie an Sonnen- und Insektenschutz, an kühlende Helfer bei Kreislaufproblemen und an bewährte Mittel bei kleinen Verletzungen. So bleibt der Sommer unbeschwert – und kleine Beschwerden werden rasch gelindert. Wer zusätzlich auf regelmäßige Bewegung achtet, tut seiner Gesundheit langfristig etwas Gutes – ganz nach dem Motto: raus ins Freie, aber gut vorbereitet!