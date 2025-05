45-Jähriger in Innsbruck mit Messer attackiert

Gegen 1 Uhr mitten in der Nacht trafen in der Unterführung zwischen Ing. Etzel-Straße und Dreiheiligenstraße vier Männer aufeinander. Zwei der Männer gerieten in Streit. Ein 44-jähriger Marokkaner hatte plötzlich ein Klappmesser in der Hand und stach damit einem 45-jährigen Tunesier in die linke Hand. Unmittelbar danach führte der Angreifer eine augenscheinlich gezielte Stichbewegung gegen den Hals seines Gegenübers aus“, heißt es seitens der Polizei.