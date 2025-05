USA und China suchen in der Schweiz nach Lösung

Die enormen Zölle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben nachhaltige Auswirkungen auf den Welthandel – sie drohen, das Weltwirtschaftswachstum zu beeinträchtigen. Einige Wochen nach der Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China haben in Genf nun erste Gespräche auf Ministerebene zur Beilegung der Spannungen begonnen. Diese führen US-Finanzminister Scott Bessent und der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng. Auch der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer war in der Stadt.