Alarmierend! Fußball-Gewalt von Wien bis Tirol

Massenschlägerei in Alland, Attacke auf Goalie in Jabing - nur zwei Skandale vom letzten Wochenende. Seit Monaten beherrscht Gewalt den Unterhaus-Fußball, was früher ein Ausreißer war, ist längst Alltag. Die „Krone“ mit einer Bestandsaufnahme, in der auch ein Trainer sowie ein Sport-Soziologe den Ursachen auf den Grund gehen.