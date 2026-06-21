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Die pure Dominanz

Ostliga-Rückkehr nach „One-Team-Show“

Fußball Unterhaus
21.06.2026 11:19
Wienerberg jubelte über den Stadtliga-Meistertitel und den Aufstieg in die Ostliga
Wienerberg jubelte über den Stadtliga-Meistertitel und den Aufstieg in die Ostliga(Bild: SV Wienerberg)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Was im Winter noch nach einem Dreikampf um die Stadtliga-Krone aussah, entwickelte sich im Frühjahr zur absoluter „One-Team-Show“. Wienerberg krönte sich souverän zum Meister, kehrt nach 16 Jahren Absenz wieder in die Ostliga zurück und ist verdient...

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Das Team der Saison: Die Mannschaft von Trainer Werner Hasenberger überwinterte auf Platz drei, verlor dann von 14 Liga-Spielen kein einziges. Zudem stellt man mit nur 22 Gegentoren die beste Defensive. Dass man mit 76 Treffern auch die beste Offensive der Liga stellt, liegt vor allem an einem

Jan Mülner krönte sich mit 38 Treffern zum Torschützenkönig.
Jan Mülner krönte sich mit 38 Treffern zum Torschützenkönig.(Bild: Eva Manhart)

Spieler der Saison: Stürmer Jan Mülner traf ganze 38-Mal, netzte somit alle 67 Spielminuten. Auf dem Weg zur Torjägerkrone machte der 25-Jährige insgesamt vier Hattricks und acht Doppelpacks. Trotz des Aufstieges verlässt der Goalgetter nach dreineinhalb Jahren den Verein, wechselt zu Ebreichsdorf in die NÖ-Landesliga. Nicht der einzige bittere Abgang für die Wienerberger

Trainer der Saison: Denn auch Coach Hasenberger ist in der kommenden Liga nicht mehr dabei. Nach der sensationellen Saison mit dem Double aus Stadtliga und Wiener Landescup zieht der 54-Jährige (vorerst) den Schlussstrich unter seine Trainerkarriere.

1980 Wien (Langbrucker) ließ nach starker Hinrunde nach.
1980 Wien (Langbrucker) ließ nach starker Hinrunde nach.(Bild: Eva Manhart)

Verlierer der Saison: Einiges zu verdauen gibt es hingegen bei Stadlau. Mit nur 20 Zählern und mageren 28 Treffern muss der FC erstmals in der Vereinsgeschichte den Gang in die Fünftklassigkeit antreten. Auch bei 1980 Wien kann man mit der Saison nicht zufrieden sein. Die Elf von Fadil Mulalic überwinterte zwar auf Rang Zwei, nur ein Zähler fehlte auf Herbstmeister Helfort. Doch nach katastrophaler Rückrunde mit nur vier Siegen rutschte man auf Platz Sechs ab, musste die großen Aufstiegshoffnungen ad acta legen.

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