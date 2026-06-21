Ostliga-Rückkehr nach „One-Team-Show“

Verlierer der Saison: Einiges zu verdauen gibt es hingegen bei Stadlau. Mit nur 20 Zählern und mageren 28 Treffern muss der FC erstmals in der Vereinsgeschichte den Gang in die Fünftklassigkeit antreten. Auch bei 1980 Wien kann man mit der Saison nicht zufrieden sein. Die Elf von Fadil Mulalic überwinterte zwar auf Rang Zwei, nur ein Zähler fehlte auf Herbstmeister Helfort. Doch nach katastrophaler Rückrunde mit nur vier Siegen rutschte man auf Platz Sechs ab, musste die großen Aufstiegshoffnungen ad acta legen.