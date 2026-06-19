Torjäger bleibt: „Hatte ein gutes Pokerface!“

„Man muss sich nur die Scorerliste anschauen, dann sieht man, wie wichtig er für uns ist“, atmete Halleins Sportboss David König am Freitagnachmittag durch. Die Verlängerung von Torjäger Oluwatosin Ayetigbo hat sich in den vergangenen Wochen hingezogen. Nun konnte man den Deal unter Dach und Fach bringen. „Das ganze war wie ein Pokerspiel. Man kann aber nur so lange pokern, bis man keine Karten mehr hat. Anscheinend hatte ich ein gutes Pokerface“, scherzte König.