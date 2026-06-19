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Torjäger bleibt: „Hatte ein gutes Pokerface!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.06.2026 17:19
Bleibt in Hallein: Ayetigbo.
Bleibt in Hallein: Ayetigbo.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Jetzt hat es doch geklappt! Der Neo-Regionalligist Hallein verlängerte am Freitag den Vertrag mit Torjäger Oluwatosin Ayetigbo. Das bestätigten die Tennengauer der „Krone“. Auch ein Mittelfeldspieler bleibt an Bord. Ein junger Neuzugang aus der Red-Bull-Akademie hat ebenfalls in der Salinenstadt unterschrieben.

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„Man muss sich nur die Scorerliste anschauen, dann sieht man, wie wichtig er für uns ist“, atmete Halleins Sportboss David König am Freitagnachmittag durch. Die Verlängerung von Torjäger Oluwatosin Ayetigbo hat sich in den vergangenen Wochen hingezogen. Nun konnte man den Deal unter Dach und Fach bringen. „Das ganze war wie ein Pokerspiel. Man kann aber nur so lange pokern, bis man keine Karten mehr hat. Anscheinend hatte ich ein gutes Pokerface“, scherzte König. 

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Neben Ayetigbo – der auch bei Austria Salzburg ein Probetraining absolviert hatte – verlängerten die Halleiner auch mit Don Divin Maniradukunda. Der Mittelfeldspieler aus Burundi wechselte im Sommer 2024 zum UFC und geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Tennengauern. In der abgelaufenen Spielzeit kam Maniradukunda in 19 Einsätzen in der Salzburger Liga auf einen Treffer.

Bullen-Youngster für Hallein
Neben den beiden Vertragsverlängerungen konnten die Halleiner zudem einen Neuzugang fixieren. Mit Marius Ladwig stößt ein erst 16-Jähriger Mittelfeldspieler zur Mannschaft von Cheftrainer Christoph Lessacher. Der Deutsche kommt aus der Red Bull Akademie. 

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