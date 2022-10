Abschied: Markanter Riesenschlot muss fallen

Peisching bleibt auch ohne Turm wichtiger Energieknoten

Am Standort des alten Kohle-Gaskraftwerks Peisching kann man den Umbau in ein erneuerbares Energiesystem besonders gut erkennen. Das Kraftwerksareal wird seit einigen Jahren als Energieholzlager für den Betrieb der Biomasseheizwerke genutzt. Nun wird mit dem Bau einer großen Fotovoltaikanlage ein weiterer Schritt in die sanfte Ökozukunft gesetzt.