Das seien alles aber nur „Kann-Bestimmungen“ aus dem Hinterzimmer, kritisiert Ecker. Nach wie vor besteht Grund zur Befürchtung, dass sich Unternehmen den Standort aussuchen können. Nur wo bereits Asphalt und Industrie ist, sollen laut Grünen Zonen freigegeben werden. Nicht bedacht wurden auch Probleme wie Hochwassersicherheit – ein Grund, wieso das Rechenzentrum in Stetten nun Geschichte ist. „Durch ein geregelt Raumordnungsprogramm müssen auch Bürger von Anfang an eingebunden werden“, fordert Ecker eindringlich. Auch, um die Akzeptanz zu erhöhen.