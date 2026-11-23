Die Grünen wollen für Niederösterreich eine verschärfte Raumordnung für Rechenzentren. Fast ausschließlich US-Konzerne würden von den Projekten profitieren.
Einen wirklich guten Standort für ein riesiges Rechenzentrum gibt es vermutlich nicht. So groß wie 50 Fußballfelder, lassen sich die riesigen Computer-Hallen nur schwer verstecken. Wenn sie gebaut werden, sollte vorher festgelegt werden, wo sie Umwelt und Menschen so wenig wie möglich belasten – meint jetzt Grünen-Abgeordneter Georg Ecker.
Der „Krone“ zeigte er exklusiv den Antrag, den die Grünen im Landtag dazu nun einbringen werden. „Die meisten Infos zu geplanten Serverhallen kamen nur durch Bürgerinitiativen ans Tageslicht“, kritisiert er die ÖVP. Die Bevölkerung wisse noch lange nicht, wo überall derartige Zentren gebaut werden könnten.
Im UPV-Gesetz aus dem Jahr 2000 werden Rechenzentren noch nicht angeführt.
Georg Ecker
Bild: Grüne NÖ
Hunderte Projekte in NÖ
Mehr als 100 Projekt-Anfragen lagen dem Land im Frühjahr vor. Bekannt ist aber nur ein Zehntel davon. Nicht nur dass viel Grünland umgewidmet werden muss, sehen die Grünen kritisch. „Projektbetreiber sind meistens US-Konzerne – damit machen wir uns digital abhängig vom Ausland.“ Die Schwarzen sind irritiert von den grünen Sorgen. Bereits im Frühjahr habe man wichtige Regeln für geplante Projekte festgelegt. „Und das als erstes Bundesland!“, sagt Raumordnungssprecher der ÖVP, Christoph Kaufmann.
Das seien alles aber nur „Kann-Bestimmungen“ aus dem Hinterzimmer, kritisiert Ecker. Nach wie vor besteht Grund zur Befürchtung, dass sich Unternehmen den Standort aussuchen können. Nur wo bereits Asphalt und Industrie ist, sollen laut Grünen Zonen freigegeben werden. Nicht bedacht wurden auch Probleme wie Hochwassersicherheit – ein Grund, wieso das Rechenzentrum in Stetten nun Geschichte ist. „Durch ein geregelt Raumordnungsprogramm müssen auch Bürger von Anfang an eingebunden werden“, fordert Ecker eindringlich. Auch, um die Akzeptanz zu erhöhen.
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