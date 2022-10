Sollen wir uns jetzt den „doppelten“ Stich holen?

In den letzten zwei Jahren war die Grippewelle nicht so stark wie in den Vorjahren. Das war allerdings den damaligen Corona-Maßnahmen geschuldet - es wurden ja Masken getragen und wurde ausreichend Abstand gehalten. Nicht zu vergessen ist der Lockdown im November des Vorjahres. Die heurige Situation ist eine andere. „Die Grippewelle wird dieses Jahr früher und heftiger ausfallen“, erklärt Dr. Irmgard Lechner, Sanitätsdirektorin in Niederösterreich. Die Daten beruhen auf der besonders schweren Grippewelle in Australien.