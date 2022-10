„Mann folgte meiner Tochter die Auffahrt hinauf“

Es ist die Horrorvorstellung vieler Eltern: Ihr Sohn oder ihre Tochter wird von Fremden angesprochen und im schlimmsten Fall mitgenommen. Besorgniserregende Fälle: In Neusiedl am See wurden zwei kleine Mädchen vor 14 Tagen aus einem weißen Kastenwagen heraus angesprochen, in Parndorf folgte jetzt ein Unbekannter einer Achtjährigen sogar die Zufahrt zum Wohnhaus entlang.